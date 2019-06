Milan News: Gilardino consiglia a Cutrone di andar via ed elogia Piatek.

Centravanti, direttore tecnico e ora allenatore. Alberto Gilardino si prepara per la sua nuova avventura sulla panchina del Rezzato, in Serie D. Da calciatore si è tolto tante soddisfazioni, molte con la maglia del Milan.

Il Gila è nella top-ten dei migliori marcatori di sempre della Serie A. Nessuno meglio di lui può parlare di Patrick Cutrone, il gioiello rossonero che potrebbe trovare fortuna altrove perché chiuso al Milan da Krzysztof Piatek. L’ex bomber, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spiega: “Gli consiglierei di cambiare squadra perché avrebbe più possibilità di essere un riferimento e di giocare con continuità. Può avere un futuro lontano dal Milan, anzi a maggior ragione perché troverebbe gli spazi e di conseguenza la consapevolezza di poter diventare un giocatore importantissimo“.

MILAN, ADDIO FASSONE: L’EX A.D. INCASSA 4 MILIONI

Gilardino: “Piatek fra i migliori d’Europa con Giampaolo”

Gli sono bastati due anni per diventare già un giocatore più completo: “Può già fare tutto, esterno, seconda punta o centrale per come attacca la profondità. È giovane e costa già caro, ma io un pensiero ce lo farei”. Prima Gonzalo Higuaìn, adesso Piatek, la sfortuna del giovane Patrick è la concorrenza: “Chi fa trenta gol in Italia deve essere giustamente esaltato. Piatek attacca la porta come me, Giampaolo può essere la svolta definitiva della sua carriera. Con lui Piatek può entrare nel giro dei centravanti più forti d’Europa”.

Intanto si parla di una possibile rivalorizzazione di André Silva: “L’ho visto poco ma da quel poco ho notato la qualità tecnica. Vale lo stesso discorso: Giampaolo può farci capire che giocatore è, per gli attaccanti è tra gli allenatori top”. Infine un pensiero su Paolo Maldini, diventato il nuovo direttore tecnico del Milan dopo un anno di apprendistato al fianco di Leonardo: “Paolo è la storia e con Boban può fare una coppia vincente. Hanno esperienza, carisma, conoscenze, tutto: con loro il Milan può tornare ai vertici del calcio nazionale e mondiale”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it