MILAN NEWS – Finalmente Patrick Cutrone. Dopo mesi di astinenza da gol, l’attaccante del Milan è tornato a fare la cosa che più gli piace, andare a segno.

Il centravanti classe ’98 ha giocato da titolare ieri sera a Reggio Emilia nella sfida tra Italia Under 21 e i pari età del Belgio, gara valida per la terza giornata della fase a gironi nell’Europeo di categoria che si sta svolgendo proprio nel nostro paese.

Cutrone, schierato nel tridente offensivo al fianco di Chiesa e Pellegrini, è stato abile a realizzare il gol del momentaneo 2-0 con una bella girata aerea su cross proprio del talento romanista. Un colpo di testa da centravanti di spessore che Cutrone ha celebrato anche con una piccola vena polemica, mimando il gesto del silenzio come a zittire le critiche e le voci pressanti degli ultimi mesi.

L’Italia ha sconfitto i belgi per 3-1 (in gol anche Barella, Chiesa e Veschaeren) ma tale risultato potrebbe non bastare per ottenere la qualificazione alle semifinali. Il girone infatti è stato vinto dalla Spagna per migliore differenza reti e gli azzurrini dovranno attendere la classifica avulsa tra le migliori seconde classificate per sperare di ottenere il pass valido sia per la semifinale europea sia per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

