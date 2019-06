Calciomercato Milan, Ceballos ha un prezzo alto: ecco l’offerta del Milan.

Dopo l’incontro con il Real Madrid in Spagna, è emerso l’interesse del Milan per alcuni giocatori della squadra di Zinedine Zidane. In queste settimane i blancos hanno investito molto denaro e devono cedere alcuni esuberi.

Tra gli elementi più interessanti in partenza c’è senza dubbio Dani Ceballos, centrocampista che ad agosto compirà 23 anni e che ha un enorme talento. Nel Real Madrid, complice anche una concorrenza di altissimo livello, non è riuscito a conquistarsi lo spazio sufficiente per mostrare con continuità le sue doti. Inoltre, il rapporto con Zidane non è dei migliori e il suo trasferimento è scontato.

Calciomercato Milan, la proposta per Dani Ceballos

Nonostante due stagioni non da titolare, Ceballos ha una valutazione molto alta. Si parla di 45-50 milioni di euro addirittura. Un prezzo sicuramente spropositato, se pensiamo che il Real Madrid lo acquistò dal Betis nel 2017 per circa 17 milioni e nei due anni successivi il ragazzo ha giocato solamente 19 partite da titolare tra Liga e Champions League. Purtroppo, ormai le valutazioni del calciomercato sono schizzate alle stelle e a volte senza che esse abbiano una giustificazione concreta.

Ceballos ha senza dubbio un grande talento, nessuno discute ciò, ma le cose migliori le sta dimostrando con la Spagna Under 21. Nel Real Madrid è stato una riserva in queste stagioni e Zidane non crede in lui per il futuro. Perché dovrebbe costare 45-50 milioni? Mistero. Ad ogni modo, il Milan sembra voler fare un tentativo per questo giovane centrocampista. Il Corriere della Sera conferma l’indiscrezione già circolata ieri, ovvero l’intenzione rossonera di proporre un prestito biennale con diritto di riscatto. Non sarà facile convincere la dirigenza madrilena, però i buoni rapporti tra le parti potrebbero anche consentire un accordo. Ovviamente non bisogna dimenticare la concorrenza, dato che il giocatore piace anche ad altri club. Sembra che anche il Napoli sia interessato.

Redazione MilanLive.it

