Calciomercato Milan, fascia sinistra sovraffollata: due terzini verso la cessione.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, l’incontro avuto da Paolo Maldini con Theo Hernandez lo testimonia. La dirigenza ritiene che sia necessario acquistare un rinforzo in quel ruolo.

Nell’attuale organico rossonero ci sono già tre giocatori che possono giocare in tale posizione. Si tratta di Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. C’è un sovraffollamento sulla fascia mancina e il club dovrà cedere almeno due dei tre giocatori citati. E’ importante avere il numero giusto di elementi in squadra, senza avere esuberi che non rientrano nel progetto.

Secondo Tuttosport, Rodriguez è sacrificabile in questa sessione estiva del calciomercato. Anche se è stato il titolare del Milan nelle ultime due stagioni, mister Marco Giampaolo preferisce terzini con maggiore gamba e più propensione offensiva rispetto allo svizzero. Sono serviti circa 15 milioni di euro per acquistarlo dal Wolfsburg nell’estate 2017. Per adesso non ci sono offerte, si attendono delle proposte per poterle valutare. Stesso discorso vale per Laxalt e Strinic. Manifestazioni di interesse per i terzini rossoneri non mancano, però servono offerte concrete per avviare delle trattative di trasferimento.

Redazione MilanLive.it

