CALCIOMERCATO MILAN – Continuano anche in questo inizio di settimana gli incontri tra la nuova dirigenza del Milan e vari personaggi del mercato italiano o internazionale.

Oggi, secondo ciò che ha rivelato Calciomercato.com, sarebbe avvenuto a Casa Milan un incontro a sorpresa tra alcuni rappresentanti del club rossonero e l’agente di uno dei maggiori gioielli della attuale rosa milanista. Il procuratore Enzo Raiola, cugino del più noto Mino, è stato accolto a via Aldo Rossi dal neo direttore sportivo Frederic Massara.

Calciomercato Milan, incontro con Raiola: si decide il destino di Donnarumma

Facile capire come si sia parlato principalmente di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan molto stimato all’estero. Ogni estate si tratta l’argomento Donnarumma in maniera molto particolare e varia: il classe ’99 è un intoccabile per quanto riguarda la volontà del suo club, ma non mancano richieste, sondaggi o semplici rumors nei suoi confronti, visto che è considerato sempre uno dei migliori portieri Under-23 del panorama calcistico europeo.

Raiola avrebbe lasciato Casa Milan alle ore 15 dopo un proficuo dialogo con Massara. Lo scenario sembra essere piuttosto chiaro: Donnarumma preferirebbe restare in rossonero, soprattutto vista l’ultima stagione positiva che lo ha fatto riappacificare con il pubblico, ma non è escluso che di fronte ad un’offerta importante e degna di nota il Milan stesso non possa titubare e valutare la possibilità di una plusvalenza preziosa.

Occhio soprattutto al PSG, con l’ex dirigente rossonero Leonardo che è un grande estimatore di Donnarumma e potrebbe dunque formulare presto un’offerta da porre all’attenzione della dirigenza Milan. Per il momento il colloquio tra entourage e società non sembra aver portato a sviluppi concreti o problematici: bisognerà attendere le prossime settimane per capire se arriveranno offerte vere o se il futuro di Donnarumma sarà ancora di stampo rossonero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

