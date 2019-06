Calciomercato Milan, il Bayern Monaco pronto ad assicurarsi Kabak: le ultime news.

Da giorni si parla della volontà del Milan di ingaggiare Ozan Kabak, 19enne difensore centrale turco che tutti considerano un talento destinato ad un grande futuro. Il club rossonero spera di riuscire ad assicurarselo.

Il giocatore milita nello Stoccarda, che è retrocesso dalla Bundesliga e ciò ha attivato una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Chi vuole Kabak deve mettere sul piatto questa cifra e strappare poi l’accordo a lui. Il Milan si è già fatto avanti, mostrandosi disposto a fare l’investimento e ha anche effettuato la propria offerta contrattuale. Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno attendendo una risposta.

Ma nel frattempo si registra un prepotente inserimento del Bayern Monaco sul talento dello Stoccarda. E’ il quotidiano tedesco Kicker a rivelare che il club bavarese sta pensando a Kabak per rinforzare la difesa. Da poco è stato ceduto Mats Hummels al Borussia Dortmund e c’è anche l’intenzione di vendere Jerome Boateng. Il Bayern è disposto a investire i 15 milioni della clausola rescissoria. In questi giorni ci sarà l’incontro con gli agenti del calciatore dello Stoccarda. Il Milan spera di non essere beffato nella corsa all’ex Galatasaray.

Redazione MilanLive.it

