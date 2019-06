L’Italia è fuori dall’Europeo Under-21. Fatale il pareggio 0-0 tra Francia e Romania.

Le speranze erano ridotte al lumicino e purtroppo il “quasi” impossibile non si è verificato. Italia Under-21 eliminata dall’Europeo di categoria.

L’avventura degli azzurrini era partita alla grande con la vittoria all’esordio contro la Spagna. Poi il clamoroso crollo contro la Polonia e nella terza partita la vittoria contro il Belgio è servita solo a tenere appena accesa la fiammella della speranza. Che però stasera si è definitivamente spenta.

Europei Under-21: Italia eliminata!

L’Italia doveva sperare stasera in una vittoria della Romania contro la Francia o, eventualmente, di una vittoria dei francesi con 3 gol di scarto. Il match si è concluso con il punteggio di 0-0, che ha permesso alle due squadre di passare insieme il turno senza grossi problemi. Solo qualche chance per i rumeni nel finale di secondo tempo. In molti parlano di “biscotto“, ma c’è poco da protestare. L’Italia è stata eliminata per colpe palesemente sue. La sconfitta contro la Polonia è stata decisiva, e ad aumentare il rammarico anche la batosta subita dai polacchi contro la Spagna battuta addirittura per 5-0.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Gli azzurrini ci speravano, ma devono fare i conti con l’amaro epilogo. Un’occasione clamorosamente sprecata, nonostante ci fosse l’opportunità di giocare l’Europeo in casa. Fallita anche la qualificazione alle prossime Olimpiadi 2020 in Giappone.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it