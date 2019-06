Milan News: reportage su Giampaolo, che sta valutando ogni singolo elemento della rosa rossonera.

La curiosità intorno alla figura di Marco Giampaolo è tanta. Una scelta che, come sempre, ha diviso la tifoseria. Nella sua prima intervista è stato molto chiaro e diretto: la mission è il bel calcio, e attraverso quello vincere le partite.

La Gazzetta dello Sport di oggi ha pubblicato un reportage sul nuovo allenatore del Milan. Lo definisce un innovatore, un professionista meticoloso. Rivoluzionerà la squadra, che passa da un dogma all’altro: dal 4-3-3 di Gennaro Gattuso al 4-3-1-2, un sistema di gioco che il club conosce benissimo, ma il suo è inedito. Ma la fase cruciale del suo lavoro sarà la scelta degli uomini, su chi puntare e su chi no. E finora nessuno si può definire già bocciato finché non sarà Giampaolo a metterci le mani.

Notizie Milan: Romagnoli e Paquetà riferimenti

Lucas Biglia è un giocatore dato per sicuro partente, ma in questa nuova idea di calcio potrebbe tornare utile. E occhio anche a Franck Kessie, che con il nuovo tecnico potrebbe fare un salto di qualità. André Silva pare rientrare nel piano (a meno di offerte irrinunciabili), Suso andrà valutato da trequartista dopo una vita sulla fascia e Hakan Calhanoglu da centrale di centrocampo. Ciò che richiede con forza Giampaolo sono: giocatori tecnici, bravi nell’uno contro uno, sicuri nella gestione del pallone. Esame superato a pieni voti per Alessio Romagnoli. Giacomo Bonaventura ha ottimi voti, Lucas Paquetà avrà il suo spazio di riferimento. E poi c’è Krzysztof Piatek, il grande protagonista di questi ultimi sei mesi: il Milan lo ritiene incedibile, ma con il nuovo tecnico dovrà fare un altro tipo di lavoro. Lo stesso che ha portato Fabio Quagliarella a diventare capocannoniere della Serie A nell’anno di Cristiano Ronaldo. In tema calciomercato, Giampaolo chiederà rinforzi a centrocampo: vorrebbe Dennis Praet, e pure Lucas Torreira, entrambi difficili ma non impossibili. Infine c’è l’affascinante idea di valorizzare Patrik Schick: può diventare concreta se Patrick Cutrone dovesse andar via.

