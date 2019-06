MILAN NEWS – Oggi è il giorno delle rivelazioni per quanto riguarda il futuro dello stadio di San Siro, vero e proprio simbolo della Milano calcistica ma probabilmente destinato ad una rivoluzione totale.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, hanno fatto sapere stamane all’unanimità di aver sposato un progetto condiviso sulla demolizione dell’attuale stadio ‘Giuseppe Meazza’ per consentire la costruzione nella stessa area di un impianto sportivo nuovo di zecca e che rispetti i parametri dei migliori stadi europei.

Non appare così d’accordo il sindaco Giuseppe Sala, impegnato in queste ore a Losanna per sponsorizzare la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026, è stato nuovamente interpellato sull’argomento stadio ai microfoni di Sky Sport.

Chiaro il punto di vista di Sala, che sembra non essere favorevole ad una rapida demolizione di San Siro con conseguente inizio dei lavori per il progetto stadio: “Non credo si possa puntare allo stadio come progetto singolo, lo appoggeremmo se Milan e Inter si presentassero con una proposta globale, con tanto di residenze e area commerciale. Un nuovo stadio è impensabile da realizzare in pochi anni, inoltre abbiamo scritto sul piano per le Olimpiadi che la cerimonia d’apertura si farà a San Siro. Lo stadio è nostro e se vinceremo la gara per lo svolgimento potremo tenerlo aperto anche fino al 2026“.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

