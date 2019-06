Il Newcastle ha scelto di cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione: addio a Rafa Benitez, con l’ex allenatore del Napoli che non rinnoverà l’accordo con la società britannica e dunque saluta dopo due stagioni non così esaltanti.

Al suo posto potrebbe sedere una recente conoscenza del Milan: tra i candidati, secondo Calciomercato.it, per la panchina dei ‘Magpies’ ci sarebbe anche Gennaro Gattuso. L’ex tecnico rossonero, che ha rassegnato le proprie dimissioni nonostante avesse ancora due anni di contratto a Milanello rinunciando ad ulteriori emolumenti, potrebbe ripartire proprio da Newcastle.

Il trasferimento in Inghilterra arricchirebbe la carriera di Gattuso come allenatore, visto che ha già lavorato in Italia, Svizzera e Grecia. Rino però non è il solo nome che viene fatto dalla stampa britannica: qualora il Newcastle dovesse passare nelle mani del magnate emiro Khalid bin Zayed Al Nahya allora potrebbe esserci l’assalto a José Mourinho, noto allenatore portoghese attualmente senza impiego. Si profila dunque una sorta di derby per la panchina della squadra bianco-nera: da una parte il milanista doc Gattuso e dall’altra l’ex interista Mourinho, che vuole rilanciarsi dopo l’esonero dal Manchester United dello scorso anno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

