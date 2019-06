Calciomercato Milan: proseguono i contatti a Ibiza fra Maldini e Theo Hernandez. Ceballos costa troppo.

Nel summit di giovedì fra il Milan e il Real Madrid si è parlato di diversi giocatori. Pare essere un obiettivo concreto Theo Hernandez, terzino sinistro di grande spinta che piace parecchio a Paolo Maldini.

Proprio il direttore tecnico rossonero lo ha incontrato domenica a Ibiza. I due sono stati immortalati da El Chiringuito. Sul giocatore c’è anche il Bayer Leverkusen, che ha avviato i contatti già da diversi giorni. Concorrenza forte dei tedeschi quindi. Ma come scrive Tuttosport l’incontro ha impressionato positivamente il ragazzo. Chi lo non sarebbe dopo un colloqui con Paolo Maldini, uno dei giocatori più forti della storia del calcio nel suo stesso ruolo… Adesso però il Milan deve accelerare e arrivare ad un accordo col Real Madrid. Che ha fretta di cedere.

Calciomercato Milan, Ceballos costa troppo

La società di Florentino Perez ha speso finora già 300 milioni sul calciomercato. E non è finita, perché in programma c’è l’acquisto di un centrocampista di spessore (si fa il nome di Paul Pogba). C’è però l’urgenza di sfoltire la rosa e fare cassa in modo da non avere problemi col Fair Play Finanziario. Theo Hernandez è uno degli esuberi in uscita: il giocatore ha qualità, ma in quel ruolo è chiuso da Marcelo e ora anche da Mendy, ultimo acquisto dei Blancos. Ha una valutazione di 20 milioni circa, guadagna poco meno di 2 milioni. Cifre abbordabili per il Milan, che però punta ancora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, in modo da garantire comunque un incasso al Real. Difficile l’affare Dani Ceballos perché ha una valutazione di 50 milioni. Il giocatore piace al Siviglia e soprattutto al Tottenham. Che potrebbe puntare su di lui in caso di cessione di Christian Eriksen, che piace proprio al Real Madrid.

