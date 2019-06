Calciomercato Milan, sfida al Bayer Leverkusen per Theo Hernandez: le ultime.

Nelle scorse ore è emerso il forte interesse del Milan per Theo Hernandez, terzino sinistro classe 1997 del Real Madrid. Il talento francese è destinato a lasciare la squadra di Zinedine Zidane.

Dalla Spagna è stata diffusa una foto che lo ritrae a Ibiza assieme a Paolo Maldini, un chiaro segnale della volontà del club rossonero di puntare su di lui. Il direttore tecnico del Milan ha certamente esposto il progetto societario per cercare di convincerlo al trasferimento in Italia. Dopo l’ultima stagione trascorsa in presto alla Real Sociedad, il ragazzo ha voglia di mettersi alla prova in una piazza importante.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, per Theo Hernandez occhio al Bayer Leverkusen

In Serie A anche Napoli e Juventus si erano interessate a Theo Hernandez, ma sembra essere una squadra straniera la maggiore concorrente del Milan. Infatti, come riportato da AS, in prima fila per il giocatore c’è il Bayer Leverkusen. L’accordo tra il club tedesco e il Real Madrid è già stato raggiunto: 20 milioni di euro più bonus. E ci sono stati contatti diretti con l’agente del francese per trattare l’intesa sul contratto.

Il Milan si è inserito prepotentemente, dopo aver incontrato la dirigenza madrilena giovedì scorso. Quello di Dani Ceballos era il nome del quale si era parlato maggiormente, ma nel summit si è discusso pure di altri talenti blancos. Tra questi anche Hernandez, che ha incontrato in prima persona Maldini e sarà chiamato a decidere in che squadra vorrà giocare. L’opzione Bayer Leverkusen gli è molto gradita, visto che in Germania giocherà anche suo fratello Lucas Hernandez. Quest’ultimo è stato acquistato dal Bayern Monaco dopo aver fatto bene nell’Atletico Madrid. Ma ovviamente è difficile dire no al Milan, soprattutto quando viene Maldini stesso a dirti che ti vuole in maglia rossonera.

CorSera – Ceballos, prezzo alto: la proposta del Milan

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it