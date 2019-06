CALCIOMERCATO MILAN – Una sorta di assalto è quello che sta preparando il Milan per uno dei difensori più interessanti dell’ultima stagione di Liga spagnola.

Paolo Maldini sta provando a convincere Theo Hernandez in tutti i modi a diventare un nuovo calciatore del Milan. Sarebbe infatti proprio il calciatore francese, di chiare origini iberiche, il primo obiettivo rossonero nei dialoghi della scorsa settimana con il Real Madrid. La società di via Aldo Rossi si sarebbe informata seriamente con i madrileni e anche con l’enourage di questo terzino classe ’97, fratello minore di Lucas Hernandez, campione del mondo con la Nazionale francese.

Calciomercato Milan, Rodriguez sacrificato per arrivare a Hernandez

Il Milan è dunque convintissimo di virare su Hernandez e ringiovanire anche la corsia mancina di difesa. Per farlo però sarà necessaria una cessione dolorosa, quella di Ricardo Rodriguez, attuale titolare della linea difensiva milanista. Lo svizzero da due stagioni gioca senza troppi problemi come terzino sinistro del Milan, prima con Montella poi con Gattuso, ma sarebbe arrivato secondo Sportmediaset già al capolinea della sua avventura italiana.

Dopo due annate sufficienti ma non esaltanti, Rodriguez potrebbe fare ritorno in Bundesliga, dove ha diversi estimatori e almeno 2-3 club pronte a fare un’offerta al Milan per acquistarlo e riportarlo nel campionato mittleuropeo. I rossoneri valutano Rodriguez almeno 20 milioni di euro, così da compiere una plusvalenza economica rispetto ai 18 spesi due estati fa per acquistarlo dal Wolfsburg.

Nonostante Rodriguez venga considerato una ‘sicurezza’ per la difesa del Milan attuale, evidentemente la nuova dirigenza predilige elementi più giovani e sfrontati da portare nella formazione titolare: Hernandez rappresenta un profilo perfetto per il progetto tecnico di Maldini e compagni. Giovane, talentuoso, duttile e proveniente dalla scuola prestigiosa dell’Atletico Madrid.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

