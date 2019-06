CALCIOMERCATO MILAN – Sembra davvero molto vicino l’acquisto da parte del Milan del difensore Theo Hernandez, obiettivo primario per la corsia mancina arretrata.

Il direttore tecnico Paolo Maldini è rimasto stregato dalle potenzialità tecniche e dinamiche di questo classe ’97 di origine francese, che è stato individuato come il difensore ideale per completare il reparto, anche a costo di sacrificare elementi ben più esperti come Laxalt e Rodriguez, entrambi considerati in partenza dal club rossonero.

Calciomercato Milan, Hernandez si avvicina. Il Real vuole la ‘recompra’

Le ultime news arrivate da Sportmediaset parlano di un avvicinamento sensibile di Hernandez ai colori rossoneri, con il terzino ormai pronto a dire sì. Pare che il calciatore francese sia piuttosto convinto di non trovare spazio nel Real Madrid della prossima stagione, ma piuttosto che accontentarsi di un altro prestito, come fatto con la Real Sociedad nell’ultimo campionato, vuole trovare un ingaggio da protagonista.

Il Milan è un’opportunità di primo livello per un giovane talento internazionale come Hernandez, soprattutto dopo i dialoghi con un idolo come Paolo Maldini che sembra aver convinto Theo a sposare la causa rossonera. L’accordo col giocatore è praticamente in tasca, così come quello tra i club: il Real Madrid dovrebbe dire sì all’esborso da 20 milioni di euro del Milan per il proprio gioiello, anche se l’ultima richiesta è quella del mantenimento del diritto di ‘recompra’ per Hernandez.

Una clausola simile a quella utilizzata per l’affare Alvaro Morata con la Juventus qualche anno fa, quando i madrileni mantennero la possibilità di riacquistare il cartellino dell’attaccante dopo due stagioni in maglia bianconera. Il Milan valuterà questa opzione, ma sembra che l’affare sull’asse Milano-Madrid sia a buon punto, con i rossoneri che si assicureranno un terzino dal futuro brillante.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

