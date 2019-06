CALCIOMERCATO MILAN – Continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati del momento sul fronte calciomercato. A giorni si saprà di più riguardo al destino di Jordan Veretout, centrocampista classe ’93 della Fiorentina.

Ben tre squadre sono sulle tracce del calciatore francese: Milan, Roma e Napoli in questi giorni si stanno dando battaglia per ottenere il sì dell’entourage del centrocampista. I rossoneri stanno provando a lavorare sui fianchi soprattutto della Fiorentina per cercare di trovare l’accordo decisivo.

Le ultime sulla trattativa Veretout sono state riportate dal portale Calciomercato.com; pare che la Roma sia in vantaggio per la proposta alta effettuata all’agente Mario Giuffredi: 2,5 milioni netti di stipendio per quattro anni al centrocampista, senza contare i possibili bonus da inserire in caso di qualificazione Champions League.

Il Milan invece ha dialogato direttamente con la Fiorentina: si è detto di un colloquio tra Paolo Maldini ed il direttore sportivo viola Daniele Pradè per cercare una bozza di accordo: i rossoneri propongono 18 milioni di euro massimo, mentre la sua attuale squadra ne chiede almeno 25. C’è dunque distanza tra domanda e offerta, anche se non è detto che ci si possa venire incontro. Dipenderà molto anche dalle decisioni di Veretout, che sicuramente lascerà Firenze durante l’estate.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

