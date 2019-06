Calciomercato Milan, frenata della Roma per Veretout: le ultime news da Sportitalia.

In serata Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fornito importanti aggiornamenti riguardanti la situazione di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è al centro di diversi intrecci di calciomercato, dato che viene trattato da più società della Serie A.

Il Milan sarebbe passato in vantaggio sulla Roma nella corsa al giocatore della Fiorentina, nonostante la buona offerta contrattuale dei giallorossi. Ma l’ex Nantes valuta anche altre cose, non solamente la proposta economica. La società capitolina si è buttata su Amadou Diawara del Napoli. E proprio al Napoli bisogna fare attenzione, perché può essere la variabile impazzita nella vicenda che riguarda Veretout.

Se la dirigenza partenopea riuscisse a cedere Diawara in tempi rapidi, poi potrebbe tornare sul centrocampista francese. Il Napoli da settimane ha un accordo con lui, però deve prima cedere un elemento della mediana per poterne acquistare un altro. Secondo Pedullà, il Milan in questo momento è in pole position ma poi dovrà anche trovare l’intesa definitiva con la Fiorentina. La valutazione del cartellino fatta dai viola è da circa 25 milioni di euro.

