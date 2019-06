Calciomercato Milan: il tabloid inglese Telegraph scrive che Lucas Torreira non sta forzando la cessione dall’Arsenal.

Il nome di Lucas Torreira è ormai da giorni accostato al Milan, considerato il centrocampista in grado di far fare il salto di qualità alla squadra rossonera. Oggi il Telegraph, noto tabloid inglese, nella sua edizione online, fornisce nuovi aggiornamenti.

Pare infatti che Torreira non stia forzando l’Arsenal a cederlo, anzi, il giocatore è soddisfatto della sua prima esperienza in Premier League con i Gunners. Quest’anno il campionato a livello di risultati è stato al di sotto delle aspettative, mentre in Europa League hanno raggiunto la finale, anche se poi persa in malo modo. La redazione di Telegraph Sport scrive che, da fonti vicine a Torreira, non risulta che il calciatore abbia chiesto la cessione all’Arsenal come invece fanno trapelare alcuni media italiani.

Milan, Torreira è la priorità



Appare chiaro che una situazione del genere, come scrivono dall’Inghilterra, sia stata esagerata. Per quanto sia possibile che Torreira voglia tornare da Marco Giampaolo, difficilmente il gicoatore è in condizioni di chiedere la cessione alla società. Anzitutto perché ha un contratto fino al giugno 2023, e poi perché i Gunners sono un top club e nessuno scapperebbe da Londra, o quasi.

È invece possibile che l’agente di Torreira stia cercando informazioni con l’Arsenal per capire i margini di una trattativa per il trasferimento. Il club londinese però parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro mentre il Milan, ovviamente, cerca di giocare al ribasso. Queste le ultime indiscrezioni in merito invece dai media italiani.

Quel che è certo è che il Milan apprezza molto il profilo del mediano sudamericano. Un suo acquisto sarebbe oro colato per i rossoneri, alla ricerca di un centrocampista che agisca davanti la difesa e conosca bene i dettami tattici di mister Giampaolo. Con Torreira, il processo di studio e messa in pratica delle idee “giampaoliane” per l’intera squadra sarebbe certamente più veloce.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

