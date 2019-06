MILAN NEWS – Ci sarà anche il Milan nella prossima edizione estiva della International Champions Cup 2019, torneo amichevole ormai divenuto un ‘must’ del calcio internazionale.

I rossoneri il 3 agosto prossimo affronteranno a Cardiff, in Galles, gli inglesi del Manchester United, avversario storico anche per gli importanti precedenti nella Champions League di qualche anno fa. Il tecnico Oleg Gunnar Solskjaer, interpellato sui canali ufficiali della propria squadra, ha definito molto importante il test-match che andrà in scena tra poco più di un mese.

Il tecnico norvegese ed ex attaccante dei ‘Red Devils’ non vede l’ora di affrontare il Milan, ultimo test per quanto riguarda l’estate di preparazione del Manchester: “La sfida contro il Milan a Cardiff sarà una buona occasione per provare i titolari in vista dell’inizio della Premier League. Sarà un match vitale e fondamentale per capire come ci presenteremo in campionato, ci saranno solo 7-8 giorni per provare gli automatismi finali. Dipenderà anche dal calendario, ma so che dovremo intenderlo come un test decisivo”.

Altro che amichevole dunque tra Milan e United, due avversarie accomunate dal Diavolo come simbolo storico, ma anche da tanta rivalità e prestigio internazionale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

