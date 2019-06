Calciomercato Milan, l’Everton pensa a Kessie per il centrocampo: le ultime notizie.

Franck Kessie è uno di quei giocatori dal futuro incerto e si attende di capire se giocherà ancora nel Milan oppure no. In questi giorni circolano diverse indiscrezioni che lo danno come possibile sacrificato nel calciomercato estivo rossonero.

Il club è disposto a valutare offerte, ma non intende fare regali. Anche se il rendimento del centrocampista ivoriano è stato a volte altalenante, si tratta pur sempre di un classe 1996 al quale da anni è riconosciuto un ottimo potenziale. Tra prestito oneroso e obbligo di riscatto il Milan ha fatto un investimento da circa 28 milioni per strappare il giocatore all’Atalanta nell’estate 2017.

Calciomercato Milan, Everton interessato a Kessie: news dall’Inghilterra

Kessie in passato non ha nascosto il proprio apprezzamento nei confronti della Premier League, un campionato ritenuto da molti il migliore del mondo. Ci sono molte squadre di alto livello con tanti calciatori importanti e c’è un giro di soldi rilevante. Si tratta di una destinazione che diversi giocatori ritengono ideale per ragioni sia sportive che economiche.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, precisamente dal portale hitc.com, l’Everton ha messo nel mirino proprio Kessie. Valutazione sui 30 milioni di sterline (33,5 milioni di euro) per il centrocampista del Milan. Il club di Liverpool aveva provato ad acquistarlo già nel gennaio 2017, ma l’Atalanta rifiutò l’offerta e poi in estate il giocatore accettò la corte dei rossoneri. In questa sessione estiva del calciomercato potrebbe esserci un nuovo tentativo dei Toffees.

L’Everton ha appena riscattato André Gomes dal Barcellona per circa 25 milioni e vuole un altro rinforzo a centrocampo. Kessie può essere un profilo adatto alle esigenze dell’allenatore, Marco Silva. Un calciatore con le sue caratteristiche fisiche potrebbe adattarsi bene alla Premier League. Si attendono sviluppi eventuali.

