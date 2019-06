Calciomercato Milan: il giornalista uruguaiano Rodrigo Romano parla di un trasferimento di Lucas Torreira dall’Inghilterra all’Italia.

Il giornalista uruguaiano Rodrigo Romano, tramite Twitter, ha mandato un segnale sul futuro di Lucas Torreira, scrivendo: “Torreira y Nandez. Uno de Inglaterra a Italia y el otro de Argentina a Francia. Se mueven se mueven”.

Tradotto in italiano: “Torreira e Nandez. Uno dall’Inghilterra all’Italia e l’altro dall’Argentina alla Francia. Si muovono si muovono”. Oltre a Nahitan Nández, il riferimento a Torreira è chiaro. Il Milan è la squadra più interessata al centrocampista uruguaiano, che potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Serie A. Dall’Inghilterra all’Italia, dunque. Indiscrezione importante del giornalista della radio “Carve 850 AM” e di “Canal 10”.

Milan-Torreira: nuovi indizi



La priorità del Milan per rinforzare il centrocampo è Lucas Torreira. Dopo aver sondato diversi nomi, i rossoneri sembrano concentrati proprio sul sudamericano dell’Arsenal, acquistato dai Gunners l’estate scorsa dalla Sampdoria per circa 28 milioni di euro.

In questa stagione all’Arsenal ha giocato un totale di 50 partite, con 2 gol e 5 assist all’attivo, senza contare le presenze con la sua nazionale tra amichevoli e Copa America attualmente in corso. Titolare inamovibile negli equilibri di mister Emery: non è facile che se ne privi, ma visto anche l’interesse dei londinesi per Ceballos, potrebbe essere una rinuncia oculata.

Le indiscrezioni circa le offerte del Milan per il giocatore sono state tante. Oggi Sportmediaset parlava di un’offerta di prestito biennale da 7 milioni con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Un totale da 37 milioni, cifra vicina ai 40 milioni che l’Arsenal desidera. Secondo Sky Sport, invece, la proposta rossonera sarebbe invece di prestito oneroso a circa 5 milioni con obbligo di riscatto tra i 25 e i 30 milioni.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

