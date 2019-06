Calciomercato Milan: il punto di Sportitalia su Donnarumma, Hernandez, Kabak

In serata sono arrivati aggiornamenti dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia sul calciomercato del Milan. Ci sono diverse situazioni in ballo da valutare.

Il club rossonero chiede 50 milioni di euro per Gianluigi Donnarumma, il PSG vuole un portiere e ci pensa. Pepe Reina dovrebbe restare, nonostante qualche voce che dava Maurizio Sarri desideroso di averlo alla Juventus come vice di Wojciech Szczesny. Ma il 12esimo della squadra bianconera dovrebbe essere Gianluigi Buffon, di ritorno dopo un solo anno trascorso a Parigi.

Da Theo Hernandez completa apertura al trasferimento al Milan, soluzione preferita a tutte le altre. Adesso va trovato l’accordo sulla formula tra il club rossonero e il Real Madrid. Per quanto concerne Ozan Kabak, il difensore turco deve decidere tra il Diavolo e il Bayern Monaco. Nelle ultime ore l’entourage del talento dello Stoccarda ha avuto incontri con la dirigenza bavarese. A breve il calciatore dovrà prendere una decisione, anche perché la sua clausola rescissoria da 15 milioni di euro ha una scadenza fissata al 30 giugno.

A centrocampo continua il pressing per Lucas Torreira dell’Arsenal, nonostante le dichiarazioni di oggi del giocatore. Non si perde di vista neanche Dennis Praet, in forza alla Sampdoria e molto gradito a Marco Giampaolo. Si attendono anche sviluppi sul fronte Daniele De Rossi, che sta valutando il proprio futuro e interessa anche al Milan. Senza dimenticare Jordan Veretout, appetito pure dal Napoli di Carlo Ancelotti.

