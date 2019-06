Calciomercato Milan: indizio social su Ozan Kabak. Il difensore turco ha messo “like” su Instagram alla foto della Champions League con Paolo Maldini.

In tempo di social, anche certe “azioni” dei calciatori possono diventare indizi importanti di calciomercato. È il caso di Ozan Kabak, che dal suo profilo personale di Instagram ha messo un “like” alla foto di Paolo Maldini con la Champions League.

Essendo oggi il 51° compleanno dell’ex capitano e ora direttore tecnico del Milan, il profilo ufficiale della UEFA Champions League ha postato una foto del calciatore che più di tutti ha scritto la storia di questa competizione negli anni passati. Non si è fatto attendere la “reazione” con il “cuore” di Kabak, difensore centrale turco classe 2000 accostato con insistenza al Milan da diversi giorni ormai.

Anzi, il Milan attende proprio la risposta dal calciatore, che deve decidere se accettare le avances dei rossoneri oppure valutare altre offerte, in primis quella del Bayern Monaco.

Proprio nella giornata di oggi dalla Turchia parlano di un incontro tra l’agente di Kabak e il Bayern Monaco. Il Milan attende una risposta, e chissà che questo indizio social del giocatore significhi qualcosa. L’appeal del Milan resta alto, nonostante gli ultimi anni bui, e soprattutto se ad esporti il nuovo progetto è Maldini in persona, tutto potrebbe apparire più “attraente”.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Kabak è un difensore centrale classe 2000, di proprietà dello Stoccarda. La squadra però è retrocessa in Bundesliga 2, dunque si trova costretta a cedere alcuni pezzi importanti. Inoltre su Kabak c’è una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Il difensore turco è un profilo davvero molto interessante ed ha soltanto 19 anni. Bravo anche coi piedi, infatti spesso ha ricoperto anche il ruolo davanti da mediano di centrocampo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

