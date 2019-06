Calciomercato Milan: la trattativa per Theo Hernandez entra nel vivo. I rossoneri trattano con il Real Madrid e gli agenti del terzino.

Aggiornamenti in merito alla trattativa del Milan per Theo Hernandez. Aumentano le possibilità di vedere il terzino sinistro in rossonero. Avviati i contatti con il Real Madrid, proprietario del cartellino, e con gli agenti del calciatore.

Dal punto vista dell’attenzione mediatica, la trattativa sembra iniziata domenica scorsa quando Paolo Maldini ha incontrato ad Ibiza il calciatore. Verosimilmente è più probabile che il Milan avesse già chiesto informazioni al Real su Hernandez nel viaggio a Madrid fatto da Maldini, Boban e Massara a metà della scorsa settimana.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Theo Hernandez: le richieste del Real Madrid e l’offerta del Milan



I colleghi di calciomercato.it riferiscono che la trattativa è “decollata”. Il colloquio tra Maldini ed Hernandez domenica scorsa, ha portato il francese a valutare seriamente l’avventura in Italia, nonostante il principio d’accordo col Bayer Leverkusen che, al Real Madrid, offre 20 milioni cash più bonus in base al rendimento.

Il Milan ha avviato i colloqui con l’agente del calciatore e soprattutto con il Real. L’intenzione di Florentino Perez è liberarsi di Hernandez senza prestiti né opzioni di recompra. I blancos hanno bisogno di incassare oltre 200 milioni in questa sessione di mercato e la priorità, quindi, è cedere al miglior offerente. In via Aldo Rossi invece puntano più ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto

Acquistato per 25 milioni di euro nell’estate 2017 dai rivali dell’Atletico Madrid, la scorsa stagione ha giocato nel Real Sociedad: ha collezionato 28 presenze, 1 gol e 2 assist. La prossima stagione in blancos non ci sarà spazio per lui, in quanto il club ha già acquistato in via ufficiale un altro terzino sinistro, Ferland Mendy dal Lione. Vedremo se deciderà di vestire la maglia del Milan la prossima stagione, alla disperata ricerca di un terzino sinistro in grado di far fare il salto di qualità.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it