Calciomercato Milan: Ceballos vuole convincere il Real e apre al prestito.

Sull’asse Milan–Real Madrid si lavora principalmente per Theo Hernandez. Il terzino ha incontrato anche Paolo Maldini domenica e Ibiza e l’affare può concretizzarsi a breve. Tutte le parti sembrano disposte a chiudere quest’affare.

Ma il grande sogno dei rossoneri resta Dani Ceballos, la stella della Spagna agli Europei Under 21. Il club di via Aldo Rossi avrebbe proposto la solita formula del prestito biennale con diritto di riscatto, ma sembra difficile che il Real Madrid possa accettare. Il valore del cartellino del centrocampista è di circa 50 milioni, una cifra altissima per le casse milaniste. Non per il Tottenham o per l’Arsenal, che sono sulle sue tracce da tempi non sospetti. Intanto Marca dà ulteriori dettagli riguardo il futuro di Ceballos. I Blancos lo vogliono cedere, ma lui vorrebbe provare a convincere Zidane ad ogni costo.

Il sogno dello spagnolo, infatti, sarebbe quello di imporsi con la maglia del Real e vuole provarci ad ogni costo. Ecco perché, titola Marca, l’Europeo di categoria è una doppia vetrina: sia per la sua squadra, che così potrebbe magari ripensarci, sia per le squadre interessate. Perché Ceballos non ha escluso la possibilità di andar via, ma soltanto in prestito perché vuole convincere il Real Madrid.

