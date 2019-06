CALCIOMERCATO MILAN – Tra i tanti talenti azzurri della Nazionale Under-20 che si è ben comportata nei Mondiali di categoria c’è anche un talento scuola Milan che ha ben impressionato.

Si tratta di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, nato e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan. Il ragazzo originario di Busto Arsizio ha anche esordito in prima squadra rossonera nell’agosto 2017, quando è entrato durante la gara della fase preliminare di Europa League vinta in casa dei macedoni dello Skendija.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, il baby Gabbia non resterà in maglia rossonera

Gabbia lo scorso campionato ha giocato in prestito nella Lucchese, dove ha raccolto circa 29 presenze stagionali e facendo un’esperienza importante per maturare e diventare un calciatore vero. Un’avventura annuale che lo ha anche aiutato a dare il massimo come difensore centrale nel Mondiale U-20 che si è disputato in Polonia e che ha visto gli azzurrini del c.t. Nicolato uscire in semifinale e classificarsi al quarto posto finale.

Ora il ritorno al Milan, ma il diciannovenne stopper sembra destinato a non restare nella casa madre: Gabbia è considerato un ottimo talento ma ancora non pronto per esprimersi nella prima squadra rossonera, dunque sarà girato ancora in prestito in qualche altro club, possibilmente di Serie A per continuare la sua maturazione definitiva.

Possibile il prestito al Brescia neopromosso, squadra che nel lavoro con i giovani è tra le migliori d’Italia visto anche come fatto con Sandro Tonali. Secondo la Gazzetta dello Sport la ‘Rondinelle’ si sono realmente interessate a Gabbia che potrebbe diventare il nuovo partner difensivo di capitan Gastaldello e sostituire il possibile partente Simone Romagnoli, pronto a tornare ad Empoli per fine prestito. Nelle prossime ore potrebbero aumentare i dialoghi tra Milan e Brescia per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’99.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it