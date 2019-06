Calciomercato Milan: la Juventus fa sul serio per Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma.

Per un Milan giovane e di prospettiva, Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno sondato il terreno per molti profili. Fra questi anche ovviamente alcuni italiani, molti dei quali si sono messi in mostra ai recenti Mondiali Under 20.

Fra i possibili crack di quella squadra c’è anche Luca Pellegrini, utilizzato da Nicolato nel ruolo di mezzala sinistra invece che del solito da esterno sinistro. Si era messo in mostra nei primi mesi della stagione alla Roma, per poi passare in prestito al Cagliari dove ha fatto molto bene. Un giocatore che ha attirato su di sé le attenzioni di diverse società. I giallorossi ci stanno pensando: in un modo o nell’altro bisogna far cassa e il giovane terzino può essere venduto ad una buona cifra. I rossoneri hanno il suo nome scritto sul taccuino, ma c’è anche la fortissima concorrenza della Juventus.

Stando a quanto scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, la società bianconera starebbe facendo sul serio per arrivare a Luca Pellegrini. L’idea è quella di acquistarlo subito dalla Roma per una cifra intorno ai 10 milioni. Una somma alta ma giusta per un ragazzo giovane dalle indiscutibili qualità. Per il momento il Milan non si è ancora mosso: non ci sono contatti, ma è solo un gradimento.

Redazione MilanLive.it

