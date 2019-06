CALCIOMERCATO MILAN – Un altro calciatore di ottimo livello, accostato a vari club italiani tra cui anche il Milan, sembra aver deciso il proprio futuro.

L’ex interista Mateo Kovacic non tornerà in Serie A nella prossima stagione calcistica: il talento croato, centrocampista offensivo tuttofare, dovrebbe restare stavolta a titolo definitivo al Chelsea. La squadra ‘Blues‘, ancora alla ricerca del nuovo allenatore al posto di Maurizio Sarri, dovrebbe riscattare a breve Kovacic, spendendo la bellezza di 50 milioni di euro bonus compresi.

Il calciatore del Real Madrid è rientrato dal prestito dopo la fine della stagione, che ha visto il Chelsea trionfare in Europa League, ma era certamente destinato a non rimanere alla ‘casa blanca’, soprattutto visti i recenti acquisti costosi. Kovacic era stato accostato anche al Milan, tra i centrocampisti di qualità che potevano interessare da vicino la formazione rossonera per completare il reparto di Marco Giampaolo.

Ma il Chelsea ha scelto di investire sul croato classe ’94 in maniera decisa: come sostiene Sky Sport la società britannica, pur essendo ferma sul mercato per via del blocco imposto dalla FIFA, ha potuto fare questa operazione visto che le è consentito attuare i riscatti definitivi di calciatori tesserati con il Chelsea nella stagione 2018-2019, ovviamente entro il 30 giugno prossimo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

