Calciomercato Milan: l’obiettivo per il centrocampo è sempre Torreira, ma l’Arsenal va convinto con un’offerta importante.

Il Milan ha sempre nel mirino Lucas Torreira per rinforzare il centrocampo. Marco Giampaolo vorrebbe lui come perno centrale della mediana. Lo ha allenato e valorizzato alla Sampdoria, gli piacerebbe averlo in squadra anche a Milano.

Tuttavia, l’operazione non si presenta affatto semplice. L’Arsenal ha investito 30 milioni di euro un anno e il giocatore è un titolare della formazione di Unai Emery. Normale che i Gunners non intendano fare regali qualora decidessero di aprire ad una cessione. Intanto ieri sono arrivate le dichiarazioni dell’uruguaiano, che ha smentito contatti e si è detto felice di giocare a Londra. Ma si tratterebbe di parole di circostanza, una presa di posizione diplomatica considerando che è sotto contratto con un altro club e adesso è focalizzato sulla Copa America più che sul futuro.

Calciomercato Milan, affare Torreira: l’Arsenal non fa regali, agente al lavoro

La Gazzetta dello Sport scrive che l’Arsenal non è disposto ad accettare una eventuale offerta di prestito. Torreira viene valutato non meno di 40 milioni di euro ed è gradito solamente un trasferimento a titolo definitivo. Il Milan non può investire tale cifra adesso. Per abbassare l’esborso di denaro può provare ad inserire nella trattativa Franck Kessie o Ricardo Rodriguez. Oppure può in generale fare cassa con le loro cessioni o di altri compagni, così da poter spendere per il cartellino dell’uruguaiano.

Il quotidiano sportivo nazionale spiega che Torreira vorrebbe tornare in Italia e lo avrebbe comunicato al proprio agente, Pablo Bentancourt. C’è la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera, così da poter tornare a lavorare con Giampaolo. Il procuratore è in contratto sia col Milan che con l’Arsenal.

Sia secondo il Corriere dello Sport che secondo Tuttosport, la società rossonera vorrebbe provare ad offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il tutto tenendo conto della valutazione da 40 milioni del giocatore. Difficile che l’Arsenal possa accettare, ma il Milan farà un tentativo.

Theo Hernandez ha scelto il Milan: due nodi da sciogliere adesso

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it