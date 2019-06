Calciomercato Milan, Theo Hernandez ha detto sì a Maldini: adesso serve l’accordo con il Real Madrid.

Paolo Maldini si è mosso in prima persona per Theo Hernandez, segnale dell’apprezzamento del direttore tecnico del Milan per il giocatore. I due si sono incontrati a Ibiza la scorsa settimana e il colloquio ha avuto esito positivo.

Nonostante la corte serrata del Bayer Leverkusen, squadra che giocherà la prossima Champions League, e di altre società il terzino sinistro francese sembra aver deciso di accettare la corte rossonera. Nelle scorse ore è trapelata la volontà del ragazzo di approdare a Milano. Salvo sorprese, sarà lui il nuovo laterale difensivo mancini di Marco Giampaolo.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez sì: ora l’accordo col Real Madrid

Oggi il Corriere dello Sport conferma che Theo Hernandez ha scelto il Milan. La chiacchierata con Maldini lo ha convinto a sposare il progetto rossonero. Adesso c’è bisogno di raggiungere l’accordo con il Real Madrid, che valuta il calciatore 20 milioni di euro.

Il Milan pensa ad una formula buona per il proprio bilancio: prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare magari nella stagione 2020/2021. I Blancos preferiscono una cessione a titolo definitivo. C’è da trattare, ma la decisa volontà di Hernandez potrebbe fare la differenza e consentire una accelerata dell’operazione.

Un altro nodo da sciogliere riguarda la partenza di alcuni terzini sinistri attualmente in organico. Ce ne sono ben tre: Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Lo svizzero ex Wolfsburg ha alcune proposte e potrebbe essere ceduto, permettendo anche al Milan di fare una plusvalenza. E’ iscritto a bilancio per 7,1 milioni e il club rossonero lo valuta almeno 15. Alcune società della Bundesliga ci stanno pensando, mentre appare più difficile un suo inserimento nell’eventuale operazione Lucas Torreira con l’Arsenal. Comunque c’è la necessità di fare spazio per un nuovo rinforzo a sinistra e qualcuno deve partire.

