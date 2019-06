Calciomercato Milan: Vidal può lasciare il Barcellona, piace sia al club rossonero che all’Inter. Spuntano indiscrezioni dalla Spagna.

Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra estiva del calciomercato. Il suo futuro nella squadra blaugrana è ritenuto incerto, nonostante le 53 presenze della passata stagione.

Il centrocampista cileno è stato un elemento prezioso per Ernesto Valverde, che non sempre lo ha impiegato da titolare. Ma comunque sono ben 29 le partite nelle quali l’ex di Juventus e Bayern Monaco è stato schierato nella formazione iniziale. Vidal ha compiuto 32 anni da poco più di un mese e il suo ingaggio da circa 8 milioni di euro netti annui è certamente elevato.

Calciomercato Milan, interessa Vidal? Opzione Inter più concreta

Secondo quanto rivelato in Spagna dal Mundo Deportivo, sia l’Inter che il Milan sarebbero interessati al calciatore. In particolare il club nerazzurro, che punta sulla presenza di Antonio Conte (suo allenatore alla Juventus) in panchina per convincere il cileno a trasferirsi a Milano. Un’operazione non facile, visto che prima serve liberarsi di Radja Nainggolan. Vidal al Barcellona è felice, però valuterà eventuali proposte. L’Inter gli può offrire anche la possibilità di giocare in Champions League. Più complicata l’ipotesi Milan.

Dalla Cina erano arrivate più manifestazioni di interesse per il centrocampista 32enne, che però vuole continuare a giocare ad alti livelli in Europa. Adesso si attende di capire se effettivamente al Barcellona e a lui verranno recapitate offerte ritenute congrue.

Calciomercato Milan, Biglia obiettivo di Montella: ostacolo ingaggio

Redazione MilanLive.it

