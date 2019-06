Milan News: Richiarlison ha contratto gli orecchioni, i giocatori del Brasile verranno vaccinati. C’è Paquetà.

In Brasile si sta giocando la Coppa America. I verdeoro finora hanno fatto un ottimo cammino e sono ai quarti di finale: giocheranno contro il Paraguay. Il commissario tecnico Tite non avrà a disposizione Richarlison per un motivo particolare.

Come scrive Olé, l’attaccante in forza all’Everton ha contratto la parotide, nota più comunemente con il nome di orecchioni, una malattia contagiosa che ha costretto lo staff medico a mettere il giocatore in quarantena nella sua stanza d’albergo, quindi si trova separato dai suoi compagni di squadra in questo momento e chiaramente non scenderà in campo per il quarto di finale. Per non rischiare eventuali contagi, lo staff ha deciso di effettuare il vaccino a chiunque, quindi calciatori e anche collaboratori, in modo da evitare qualsiasi tipo di problema.

Ricordiamo che fra i convocati c’è il nostro Lucas Paquetà. Fra gli altri “italiani” ci sono Allan, Miranda e Alex Sandro. Finora per il brasiliano non è stata una grande Coppa America, una competizione che non è mai iniziata per lui in pratica perché non ha collezionato nemmeno un minuto. La squadra è andata avanti senza problemi, i posti da titolare sono occupati da giocatori molto importanti quindi per lui non è facile. Tra l’altro è reduce da una stagione lunghissima, infatti è da più di un anno che gioca continuamente, escluse ovviamente le settimane di stop per l’infortunio alla caviglia e quelle successive per squalifica.

Redazione MilanLive.it

