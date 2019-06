Calciomercato Milan: le ultime su Gianluigi Donnarumma e la trattativa col Paris Saint-Germain.

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato L’originale, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla cessione di Gianluigi Donnarumma. Secondo il noto giornalista, il Milan avrebbe ormai deciso di vendere il giovanissimo portiere per questioni di bilancio.

Partiamo da fatto che ci sono due certezze: la prima è che il Milan ha deciso di prendere in considerazione la cessione di Gigio come mai aveva fatto prima, anzi ha deciso di sacrificarlo per questioni di bilancio e perché non riesce a rinnovare il contratto (in scadenza nel 2021), la seconda è che c’è una trattativa col Paris Saint–Germain. Leonardo durante l’ultimo periodo al Milan, quando già sapeva che sarebbe diventato direttore sportivo dei francesi, aveva fatto capire alla società che il primo acquisto sarebbe stato Gigio.

Calciomercato Milan, Donnarumma-Areola: si cerca l’intesa col PSG

La trattativa va avanti e si cerca un’intesa sui giocatori coinvolti. Infatti manca l’accordo sulla valutazione dei cartellini. Non parte la Donnarumma la volontà di andar via, Mino Raiola lo ha avvisato naturalmente. In caso di intesa fra i due club, il portiere si siederebbe al tavolo per cercare l’intesa economica. Per Areola, la valutazione è di 30 milioni e il Milan chiede di abbassare questa cifra. Raiola è l’agente di entrambi i portieri e il procuratore spinge per fare questo scambio perché non vuole due suoi assistiti in concorrenza”.

Nonostante le perplessità, il giornalista continua ad insistere su questa possibile trattativa. Ormai Donnarumma è destinato a lasciare il Milan per questioni economiche. Il giocatore rimarrebbe volentieri in rossonero, ma sarà costretto ad andar via. L’altra certezza è che c’è una trattativa col PSG. Pare che Leonardo già negli ultimi giorni al Milan, quando sapeva che sarebbe diventato il nuovo direttore sportivo dei parigini, aveva “promesso” ai rossoneri che ci sarebbe stato un assalto a Donnarumma. A quanto pare, faceva sul serio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it