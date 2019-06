Calciomercato Milan: Andersen torna di moda, occhio sempre a Lovren.

Dopo Stefano Sensi, anche Ozan Kabak ha scelto un’altra squadra e non il Milan. In questo caso è lo Schalke, nemmeno il Bayern Monaco. Per rimanere in Germania e avere l’opportunità di giocare con maggior continuità.

Il Milan ha estremamente bisogno di un difensore centrale. Secondo Tuttosport, data la scelta del giovane turco, la società potrebbe tornare su Joachim Andersen della Sampdoria, pupillo di Marco Giampaolo. Rispetto al giocatore dello Stoccarda, il danese, 23 anni, ha una valutazione alta il doppio: 30 milioni. Piace a due club di Premier League, cioè Arsenal e Tottenham – quest’ultimo ha già fatto un’offerta – ed un obiettivo difficile sotto ogni punto di vista. Al nuovo allenatore piacerebbe riaverlo con sé, ma i margini di manovra sono pochi al momento. Servirebbe uno sconto da parte di Massimo Ferrero oppure una formula giusta. Dai blucerchiati piace anche Dennis Praet, tornato di moda con l’arrivo a Genova di Ruslan Malinovskyi.

Resta sullo sfondo anche l’opzione Dejan Lovren, nome accostato al Milan già da diverse settimane. In uscita dal Liverpool, può liberarsi a prezzo di saldo. Il problema suo è legato allo stipendio, troppo alto per le casse rossonere (più di 5 milioni), ma il giocatore croato avrebbe già dato la disponibilità ad una decurtazione. I rossoneri, in ogni caso, hanno urgenza di fare un acquisto in quel settore di campo, come giustamente sottolinea Tuttosport. Cristian Zapata non ha rinnovato ed è andato al Genoa, Mattia Caldara rientrerà forse a fine 2019. Restano soltanto due disponibili: Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

Redazione MilanLive.it

