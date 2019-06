Calciomercato Milan: per Tuttosport l’affare Torreira si complica, intanto Kabak ha scelto lo Schalke.

Lo sappiamo: la trattativa per Lucas Torreira, nelle condizioni finanziarie del Milan, è molto difficile in partenza. Le indiscrezioni di questi giorni hanno fatto ben sperare, anche perché il calciatore ha aperto totalmente ad un ritorno in Italia da Marco Giampaolo.

L’edizione odierna di Tuttosport è molto pessimista su questa operazione. L’Arsenal fa muro, non vuole lasciar andare il proprio centrocampista, acquistato un anno fa dalla Sampdoria per oltre 30 milioni. Nella prima stagione in Premier League l’uruguagio è stato protagonista: prestazioni di alto livello, tante partite giocate da titolare e faro del centrocampo dei Gunners. Non è un caso se il nuovo tecnico rossonero lo ha individuato come miglior acquisto possibile in quella zona di campo.

Sportitalia – Milan, corsa col Napoli per Veretout. Praet più vicino

Calciomercato Milan, contatti per Torreira

Come dicevamo, c’è la disponibilità del giocatore. L’altro giorno in conferenza stampa ha detto di voler rimanere a Londra, ma è solo strategia. O meglio, retorica. Pablo Betancourt, agente del giocatore, ha avuto molti contatti con Paolo Maldini e la dirigenza rossonera in questi giorni. Le strade sono due: mollare il colpo e arrendersi alle resistenze dell’Arsenal, oppure avviare un’opera di “logoramento” puntando forte sulla volontà del ragazzo. I contatti proseguiranno. Ma la formula proposta del Milan, cioè il solito prestito con diritto o obbligo di riscatto, non convince. La sensazione, scrive Tuttosport, è che il Diavolo debba presto cambiare obiettivo. Noi proviamo ad essere più ottimisti, soprattutto se davvero andrà via Gianluigi Donnarumma. Con la cessione del giovane portiere, il club si ritroverebbe qualche soldo in più da investire. E Torreira potrebbe essere un ottimo modo per farsi perdonare dalla tifoseria per l’addio di uno dei più forti portieri al mondo, tra l’altro per una cifra non congrua al suo valore tecnico. L’arrivo dell’uruguagio aiuterebbe tantissimo Giampaolo nel applicare le sue idee di calcio.

Milan, Theo Hernandez arriva a titolo definitivo: le cifre

Calciomercato Milan, Kabak va allo Schalke

La scorsa settimana vi abbiamo parlato spesso di Ozan Kabak, primo obiettivo del Milan per la difesa. Il giocatore sembrava davvero molto vicino: i suoi agenti avevano visto il club in via Aldo Rossi e c’era ottimismo nei pressi di Casa Milan. La società ha fatto il massimo per acquistarlo: ha dato disponibilità per il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni allo Stoccarda, ha aumentato l’offerta di ingaggio a 1 milioni e gli ha offerto un ruolo da titolare. Non è bastato. Kabak ha preferito rimanere in Bundesliga, dove gioca da gennaio scorso. Ma non ha scelto il Bayern Monaco, l’altro club fortemente interessato lui. A sorpresa, ha deciso di andare allo Schalke 04.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it