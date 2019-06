Calciomercato Milan: Theo Hernandez è ad un passo, arriva a titolo definitivo. Si riapre Praet.

Dopo Rade Krunic (non ancora ufficializzato), il Milan è pronto a chiudere per un altro colpo di questo calciomercato. Si tratta di Theo Hernandez, proveniente dal Real Madrid, argomento di discussione dell’incontro di due settimane fa in Spagna.

In quel summit, scrive la Gazzetta dello Sport di questa mattina, le due società sono arrivate ad un accordo: niente prestito, acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri. Lo pagheranno circa 20 milioni. Invece la chiacchierata in un locale ad Ibiza fra il giocatore e Paolo Maldini è servita ad arrivare ad un’intesa sul contratto: il terzino francese ha accettato un taglio sullo stipendio del 20%. Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid (così come suo fratello Lucas Hernandez, passato da poco al Bayern Monaco per 80 milioni), è passato al Real dopo un’ottima stagione al Deportivo Alaves per quasi 30 milioni. Coi Blancos non ha convinto e nemmeno la buona stagione in prestito alla Real Sociedad ha smosso Zinedine Zidane, che lo ha messo alla porta.

Calciomercato Milan, torna di moda Praet

Ora si prepara ad indossare la maglia del Milan per una nuova avventura in Italia alle dipendenze di Marco Giampaolo, che può valorizzare le sue caratteristiche. Prenderà il posto di Ricardo Rodriguez, anche lui in vendita per fare cassa. Intanto si lavora anche per acquisti a centrocampo: l’obiettivo è sempre Lucas Torreira, possibile con la cessione di Gianluigi Donnarumma. Risale Dennis Praet, pupillo del nuovo allenatore rossonero, cresciuto in maniera esponenziale in questi anni in blucerchiato. Sul centrocampista belga si è esposto ieri Alfredo Pedullà: secondo lui, al momento, è lui l’obiettivo più fattibile per quella zona di campo. L’arrivo di Ruslan Malinovskyi alla Sampdoria potrebbe liberare proprio il belga verso il Milan.

