In questi giorni si parla con insistenza della trattativa tra Paris Saint Germain e Milan per il trasferimento di Gianluigi Donnarumma. Leonardo ha deciso di regalare a mister Thomas Tuchel il giovane portiere rossonero.

Da quanto emerso nelle scorse ore, l’idea del PSG sarebbe stata quella di offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola. L’estremo difensore francese viene valutato sui 30 milioni, considerati troppi. E in generale questo tipo di proposta non è gradita al Milan. La dirigenza rossonera, che valuta Gigio sui 55-60 milioni, preferirebbe un’operazione solamente cash.

Come confermato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Diavolo vorrebbe evitare di prendere Areola nell’affare. Infatti, l’intenzione sarebbe quella di puntare Pepe Reina come titolare e di far crescere alle spalle dell’esperto spagnolo il giovane talento Alessandro Plizzari. Non è ancora completamente escluso che Areola possa approdare a Milanello, però l’idea del Milan in questo momento è quella di accettare solamente cash per la cessione di Donnarumma al PSG e di dare fiducia ai portieri che ci sono già. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi su questa situazione.

