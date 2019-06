Calciomercato Milan, per il centrocampo spunta Cuellar del Flamengo: le ultime news.

Il Milan è a caccia di rinforzi per il centrocampo, non è una novità. Sia per esigenze numeriche che qualitative c’è bisogno di intervenire in maniera importante nel reparto.

Lasciano Milanello i vari Riccardo Montolivo, José Mauri, Andrea Bertolacci e Tiemoué Bakayoko. Dunque quel settore va numericamente arricchito, cercando ovviamente di prendere elementi che possano migliorarlo sensibilmente. Per il gioco di Marco Giampaolo servono un tasso tecnico di buon livello e anche uno spiccato senso tattico.

Calciomercato Milan, piace Cuellar del Flamengo

Il giornalista Andersinho Marques su Twitter rivela che tra i profili nel mirino del Milan c’è anche Gustavo Cuellar. E’ stato già effettuato un sondaggio per il classe 1996 che milita nel Flamengo ed è di nazionalità colombiana. Attualmente il giocatore è impegnato nella Copa America 2019.

Non c’è una trattativa in corso, ancora. La dirigenza rossonera ha solamente sondato questa pista e bisognerà vedere più avanti se ci saranno sviluppi. Cuellar si è trasferito a Rio de Janeiro nel gennaio 2016, proveniente dal Deportivo Cali. Un’operazione da 1,8 milioni di euro circa. E’ un titolare del centrocampo del Flamengo. Nella fase a gironi della Copa America è stato decisivo con un gol nella vittoria della Colombia contro il Paraguay. Dopo due partite in panchina, gli è stata data una chance dal primo minuto e l’ha sfruttata bene.

In Brasile a maggio si parlava di un forte interesse del West Ham, disposto a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro per acquistare Cuellar. Nel contratto con scadenza 2022 c’è una clausola rescissoria da ben 70 milioni, cifra che ovviamente il Flamengo non può pretendere. Ma il club di Rio de Janeiro proverà ad ottenere il massimo da un’eventuale cessione, nonostante i tifosi rubronegri sui social network stiano chiedendo di non vendere il giocatore. L’edizione colombiana di As svela che per 10 milioni Cuellar potrebbe partire. E che anche Atalanta e Napoli sarebbero interessate.

