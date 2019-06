CALCIOMERCATO MILAN – Ultim’ora di mercato che riguarda due club italiani, entrambi rivali diretti del Milan, e due calciatori azzurri importanti.

Juventus e Roma in questi minuti stanno ragionando su uno scambio tra terzini: Luca Pellegrini, giovane talento classe ’99 di proprietà giallorossa, potrebbe a breve trasferirsi in bianconero in cambio del laterale Leonardo Spinazzola. Una trattativa nata improvvisamente, anche se la Juve era da tempo interessato al calciatore romano e romanista che è gestito da quella vecchia volpe del mercato di Mino Raiola.

Come riferito anche da Sky Sport i rappresentanti di Juventus e Roma si sono incontrati a Milano per discutere di questo possibile scambio che dovrebbe fare comodo a tutti, sia per opportunità tecniche che gestioni economiche.

La Roma farebbe una plusvalenza importante con la cessione di Pellegrini, sul quale si era mosso anche il Milan, così da sistemare in parte i propri conti entro le scadenze del 30 giugno prossimo, mentre la Juventus manderebbe a giocare uno Spinazzola considerato forte ma troppo spesso infortunato e otterrebbe uno dei giovani difensori italiani più ambiti all’interno della propria rosa. Una trattativa che però interessa solo marginalmente il Milan di oggi, visto che i rossoneri in quel ruolo hanno praticamente bloccato Theo Hernandez, in arrivo in Italia già la prossima settimana.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

