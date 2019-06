Periodo intenso di notizie, giornaliere e spesso anche contradditorie tra loro. Il Milan però, al netto delle mille indiscrezioni e critiche da parte di presunti esperti e tifosi, va avanti.

Il nuovo corso rossonero ha preso corpo nelle scorse settimane, e i profili sondati sono stati numerosi. Finora soltanto Rade Krunic è stato acquistato e ha già svolto le visite mediche. Sia in entrata che in uscita non si sono verificate altre operazioni. Nuovi aggiornamenti sono arrivati nel corso della serata da Sportitalia su Gianluigi Donnarumma.

Milan, Donnarumma vuole restare!



Alfredo Pedullà riferisce che Donnarumma non vorrebbe andare via dal Milan, mentre Mino Raiola sarebbe molto più voglioso di ratificare il suo trasferimento.

Il PSG è tornato di moda, e a maggior ragione con Leonardo. L’ex dirigente rossonero, ora direttore sportivo dei francesi conosce i meandri del contratto di Gigio, ed è pronto ad aumentargli lo stipendio da 6 a 8 milioni di euro.

Il problema però è la contropartita: Areola non convince il Milan dal punto di vista della plusvalenza, inoltre ha uno stipendio già parecchio oneroso, appena inferiore a Donnarumma e Gazidis in tal senso ha posto delle limitazioni chiare. In via Aldo Rossi con la cessione di Donnarumma non vogliono guadagnare meno di 40-45 milioni di euro.

Nel caso venisse ceduto Donnarumma, Pepe Reina si sente ancora un titolare. Attenzione oltrettutto ad Alessandro Plizzari, classe 2000 già messosi in mostra con l’Italia Under-20 nelle scorse settimane.

I rinforzi da acquistare saranno tanti nel corso di questa estate. Il Milan lo scorso anno ha mostrato parecchie lacune: qualitative e anche di profondità della rosa. Tutte situazioni che non possono passare inosservate a Maldini e colleghi. Ma c’è anche da pensare alle possibili cessioni: e in tal senso, Donnarumma sembra il primissimo indiziato.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

