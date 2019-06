MILAN NEWS – Dopo la nota ufficiale del TAS di Losanna, confermata anche dal Milan sul proprio sito web, sono arrivate le prime reazioni del mondo rossonero riguardo all’esclusione concordata dall’Europa League.

Il presidente rossonero Paolo Scaroni, interpellato ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla decisione dolorosa di rinunciare alle coppe europee senza però creare drammi di alcun genere: “Le sentenze non si commentano. Non siamo responsabili delle infrazioni commesse, dispiace non andare in Europa ma dovevamo mettere la parola fine a questa vicenda”.

“Non siamo responsabili delle infrazioni commesse, dispiace non andare in Europa ma dovevamo mettere la parola fine a questa vicenda”: le prime parole del presidente del #Milan #Scaroni dopo la sentenza del Tas in esclusiva su @SkySport pic.twitter.com/2XBKKmeO2X — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) 28 giugno 2019

Una spiegazione sintetica quella del presidente del Milan che conferma come questa fosse l’unica soluzione praticabile per evitare sanzioni pesanti in futuro da parte della UEFA, anche se si discolpa per via delle gestioni precedenti.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it