Calciomercato Milan: si chiude per Theo Hernandez, lunedì le visite mediche. Ricardo Rodriguez verso l’addio.

In attesa dell’ufficialità di Rade Krunic, il Milan sta per chiudere per il secondo acquisto di questo calciomercato. Si tratta di Theo Hernandez, uno dei tanti esuberi del Real Madrid, scelto da Paolo Maldini come rinforzo ideale per la corsia mancina.

In Spagna hanno dato l’affare praticamente per fatto: il francese lunedì potrebbe già sostenere le visite mediche, il club rossonero sarebbe pronto ad offrirgli un contratto lungo sei anni. Sembra che per accettare il Milan, Theo abbia accettato di abbassarsi l’ingaggio, ma questo è ancora da confermare. Con il Real Madrid operazione totale di 20 milioni: 2 milioni per il prestito oneroso, 18 per il riscatto obbligatorio. Un acquisto a titolo definitivo insomma, ma con una formula diversa. Si dovrebbe chiudere così la ricerca dei rossoneri di un nuovo terzino sinistro, dopo aver cercato anche Mario Rui del Napoli.

Calciomercato Milan, Rodriguez è cedibile

Un acquisto che significa bocciatura per quelli presenti in rosa, e cioè: Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Tutti e tre sono sul mercato. Per lo svizzero il Milan chiede 15 milioni: piace a molte squadre in Bundesliga, ma anche Arsenal e Fiorentina avrebbero fatto un pensiero. L’uruguagio è attualmente impegnato in Coppa America con la sua Nazionale, vorrebbe giocarsi le sue carte ma la società rossonera prenderà in considerazione le offerte. Strinic ha giocato titolare per un anno con Giampaolo alla Sampdoria, ma se dovesse arrivare un’offerta partirebbe anche lui.

A destra invece non sono previsti acquisti: Davide Calabria è il titolare indiscusso, Andrea Conti una riserva di lusso. Il Milan non ha nessun bisogno quindi di operare in quel settore. Tra l’altro il terzino cresciuto nel vivaio rossonero a breve potrebbe firmare un importante rinnovo di contratto, per lunghezze e per ingaggio. I rossoneri puntano forte su di lui. Così come puntano su Conti e sul suo recupero totale. Quest’anno gli è servito per mettere benzina nelle gambe dopo i tanti infortuni della stagione precedente. Ora ci si aspetta uno scatto decisivo.

