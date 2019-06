Calciomercato Milan: Ceballos resta il sogno per il centrocampo, Torreira si è allontanato.

La parola d’ordine per il calciomercato Milan è qualità. Marco Giampaolo punta principalmente su quello per il suo sistema di gioco. A centrocampo, soprattutto, reparto da ricostruire dopo le tante partenze.

Il primo colpo è Rade Krunic dall’Empoli, che arriverà proprio per ripopolare la mediana. Il bosniaco può fare la mezzala e anche il trequartista. Ma è chiaro che le manovre dei rossoneri non possono fermarsi qui. Il sogno è arrivare ad un giocatore di livello importante e Dani Ceballos è il sogno. Lo spagnolo, ancora protagonista con la Spagna Under 21, ha aperto le porte all’addio al Real Madrid perché vuole sentirsi importante. Potrebbe partire in prestito e la società rossonera resta alla finestra, consapevole che è un’operazione molto difficile.

Così come lo è la trattativa per Lucas Torreira, che ad oggi è veramente molto lontano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha smentito l’interesse per l’uruguagio. Nel frattempo l’Arsenal starebbe addirittura preparando l’adeguamento e il rinnovo di contratto per un giocatore che considera fondamentale. Un sogno destinato a rimanere quindi. Con buona pace di Giampaolo, che lo ritiene il miglior acquisti possibile in quel ruolo.

Un giocatore in quel ruolo serve. Ad oggi c’è solo Lucas Biglia, che non ha proprio le caratteristiche le vertice basso preferito di Giampaolo. Dennis Praet è un altro possibile obiettivo: secondo Alfredo Pedullà è stato bloccato dai rossoneri. Potrebbe fare un’ulteriore trasformazione e passare da mezzala a mediano, ma sarebbe adattato. Meglio prendere qualcuno che quel ruolo ce l’ha nelle corde.

