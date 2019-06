CALCIOMERCATO MILAN – Il primo acquisto dell’estate milanista è arrivato un po’ a sorpresa, un blitz per il duttile centrocampista Rade Krunic che certamente ha stupito molti addetti ai lavori e cronisti vari.

Il secondo colpo in entrata invece non sorprenderà nessuno, visto che da giorni si parla di lui come di un rinforzo sicuro e ricercatissimo: da domani comincerà la settimana dedicata all’arrivo di Theo Hernandez, terzino sinistro francese, con chiari origini iberiche, che il Milan ha praticamente già strappato al Real Madrid, in particolare dopo i dialoghi di qualche settimana fa portati avanti da Paolo Maldini e Zvonimir Boban, volati in Spagna per trattare anche il giovane calciatore in questione.

Calciomercato Milan, ore decisive per l’ok a Theo Hernandez

Hernandez dunque già nei primi giorni della settimana, almeno secondo le ultime news di Tuttosport, dovrebbe volare a Milano per i consueti riti iniziali: visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto a Casa Milan. Un iter che dovrebbe avvenire non prima dell’accordo definitivo tra i due club: il Real Madrid ha detto sì alla proposta da 20 milioni di euro dei rossoneri, ma non è ancora escluso che l’affare possa consumarsi con un prestito da 2 milioni più un obbligo di riscatto fissato a 18.

C’è grande attesa in settimana per Theo Hernandez, soprattutto perché il giocatore è stato visto e scelto da Maldini in persona, uno che di terzini se ne intende non poco. L’ex capitano ha scelto di puntare sul francese classe ’97 nonostante il Milan fosse piuttosto coperto nel reparto, mentre ora almeno due tra Rodriguez, Laxalt e Strinic saranno costretti a fare le valigie. Hernandez rappresenta il rinforzo ideale per il nuovo progetto rossonero: giovane, di prospettiva, non costosissimo dal punto di vista di cartellino e ingaggio. E siamo sicuri non sarà l’ultimo colpo estivo in questa orbita.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

