MILAN NEWS – In questi giorni si è parlato di un sacrificio doloroso ma decisamente conveniente per il Milan riguardo alla decisione di venire escluso dalla prossima edizione di Europa League.

I rossoneri hanno agito trovando un accordo con la UEFA, scegliendo questa via impopolare per evitare di essere messi alla berlina dalle regole e dalle sanzioni pressanti del Fair Play Finanziario. Un sacrificio che però non toglie del tutto dai guai il Milan, che dovrà impegnarsi a migliorare i conti dei prossimi bilanci. Va fatta però chiarezza sui modi ed i tempi di questa politica sanatoria.

UEFA, ecco come funziona il ‘settlement agreement’ per i club europei

Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto un po’ di luce sulla questione Milan, o meglio su come agisce l’UEFA riguardo ai club europei ed ai propri conti. In pratica una società che si qualifica ad una competizione europea, Champions o Europa League che sia, entra nel mirino del Club Financial Control Body di Nyon, l’organo che controlla i bilanci. La regola base del Fair Play Finanziario prevede ili break-even, ovvero non si deve spendere più di quanto ricava annualmente. Viene consentita una perdita aggregata massima di 30 milioni nelle ultime tre stagioni. Il Milan ha violato tale regola, sforando di molto nei trienni monitorati dalla UEFA (2014-2017 e 2015-2018).

Nel caso in cui i bilanci dell’ultimo triennio fossero fuori parametri si agisce in due modi: o l’utilizzo del Voluntary Agreement, piano finanziario di rientro progressivo che l’UEFA può approvare o meno, oppure più comunemente il Settlement Agreement, vale a dire un patteggiamento con le regole dettate dall’organo sportivo europeo. Quest’ultima soluzione richiede di solito alcune sanzioni da saldare, il rientro dal ‘rosso’ di bilancio entro tre stagioni ed alcune restrizioni su rosa e mercato.

Il Milan, avendo detto addio all’Europa League 2019-2020, si è tolta quest’ultimo fardello sanatorio almeno per un anno, prendendo così tempo per riorganizzare i piani finanziari e avvicinare il break-even imposto entro il 2021. Ma se la squadra di Giampaolo dovesse tornare nelle coppe già l’anno prossimo, si ripresenterebbe il problema: il Milan ha debiti accumulati dalla proprietà cinese e dall’ultimo anno di gestione Elliott, dunque dovrà agire tramite il Settlement per trovare un accordo con l’UEFA, pagare sanzioni meno pesanti dei 12 milioni precedentemente imposti ma regolarizzare la propria posizione finanziaria davanti alla commissione di controllo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

