Calciomercato Milan: ora la priorità dei rossoneri è il difensore centrale, resta nel mirino Lovren.

Preso Rade Krunic e Theo Hernandez, ora la priorità del Milan è il difensore centrale. Per la squadra rossonera è una priorità, visto che ad oggi gli unici a disposizione sono soltanto Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli.

In attesa di Mattia Caldara, che rientrerà soltanto alla fine del 2019, la società punta ad un acquisto in quel ruolo. Sfumato Ozan Kabak, che ha scelto lo Schalke 04, ora le attenzioni di Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono su Dejan Lovren, difensore in uscita dal Liverpool. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, può essere lui l’obiettivo numero uno per rinforzare la batteria dei centrali.

Oggi i dirigenti rossoneri hanno accolto a Casa Milan l’ex attaccante del Real Pedja Mijatovic, oggi collaboratore dell’agente Vlado Lemic. Nella loro scuderia ci sono Luka Modric, Nemanja Matic e anche lo stesso Lovren. Il Liverpool vuole disfarsene, ma chiede almeno 20 milioni per la cessione. Il calciatore ha anche uno stipendio molto alto, ma pare aver già dato disponibilità per abbassarlo.

Di Marzio ha sottolineato ancora che nelle intenzioni del Milan non ci sono soltanto i giovani. Il club vuole fare una squadra forte e con qualche elemento di esperienza importante. Lovren rappresenta uno di questi, quindi è una trattativa da seguire con molta attenzione. Ha giocato poco nell’ultimo anno, ma ha una grande esperienza alle spalle e può rappresentare un’ottima spalla di Romagnoli.

