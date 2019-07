Milan News: Tare ha commentato il suo no a Maldini e Boban all’offerta di diventare direttore sportivo rossonero.

Il Milan ha provato a convincere Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo. L’albanese però non se l’è sentita di lasciare la Lazio perché è molto legato a Claudio Lotito. Intervenuto in occasione del premio Colantuoni-De Rosa, ha raccontato la trattativa.

“Non penso che il rifiuto al Milan condizionerà la mia carriera. Non c’erano le condizioni. Sono alla Lazio da 15 anni, rimanere stata una scelta d’amore”, ha spiegato il dirigente biancoceleste. Lui è molto legato alla Lazio e in quell’ambiente si sente a suo agio. Sarebbe stato un cambiamento troppo radicale il passaggio al Milan.

Tare ha poi spiegato il grande onore per l’interesse di Paolo Maldini e Zvonimir Boban: “Ci stimavamo in campo da avversari e anche dopo da dirigenti. Ho avuto modo di parlare con entrambi ed ho capito che il Milan è la loro vita, me ne sono reso conto da come parlavano. Hanno accettato il mio no con grande rispetto, sapevano che per me sarebbe stato difficile compiere quel passo”. Alla fine i due dirigenti rossoneri hanno scelto Frederic Massara.

