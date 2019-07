Calciomercato Milan: la Roma ha alzato l’offerta di contratto per Veretout, giallorossi avanti sui rossoneri.

Uno dei casi del mese di giugno è stato Jordan Veretout. Il centrocampista sembrava inizialmente vicino al Milan, poi il forte inserimento della Roma e infine il Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, il francese è più vicino ai giallorossi che ai rossoneri.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la società capitolina è scatenata in queste ore sul calciomercato. Dopo la cessione di Kostas Manolas e l’arrivo di Amadou Diawara, Gianluca Petrachi ha accelerato le trattative per altri obiettivi. Per Veretout sarebbe pronta un’offerta di stipendio più alta ancora: 3 milioni a stagione più bonus. A queste cifre, la Roma si può considerare più avanti rispetto al Milan senza dubbio, mentre il Napoli appare un po’ più defilato in questo momento.

I rossoneri erano molto vicini a Veretout nelle scorse settimane, poi però la società non ha chiuso con il giocatore né con la Fiorentina. C’è distanza con i viola sulla valutazione del cartellino: il club di Commisso chiede almeno 25 milioni, Paolo Maldini non vorrebbe andare oltre i 18. Ma adesso c’è grande distanza anche fra l’offerta di ingaggio fatta dalla Roma, che si è spinta addirittura a 3 milioni. Difficilmente il Diavolo pareggerà questa proposta.

