Calciomercato Milan, Ceballos conferma la voglia di giocare: lascerà il Real Madrid.

Dani Ceballos è uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Dopo un buon Europeo Under 21 vinto con la Spagna, nei prossimi giorni si deciderà il suo futuro.

Scontato l’addio al Real Madrid, dove Zinedine Zidane non lo ritiene adatto al proprio progetto tecnico-tattico. Da quando è approdato in maglia blanca nel 2017, il talentuoso centrocampista non ha avuto sufficiente spazio per mostrare le proprie qualità. Con la Spagna Under 21 ha quasi sempre impressionato, ma nella squadra madrilena non ha trovato lo spazio che sperava.

Calciomercato Milan, Ceballos vuole giocare: difficile farlo al Real Madrid

Ceballos nelle scorse ore ha rilasciato nuove dichiarazioni sul proprio futuro: «Quando hai giocatori come Kroos e Modric davanti, è molto difficile – riporta El Chiringuito TV -. Ma non voglio più passare il tempo in panchina, perché penso che sia arrivato il mio momento. Ho un contratto di quattro anni con il Real Madrid e non mi aspetto di andare via, ma il mio obiettivo è avere successo a breve termine».

Il centrocampista andaluso ha voglia di giocare, è stanco di essere una riserva. Tuttavia, è consapevole che nella squadra di Zidane gli è difficile avere lo spazio che vorrebbe. Ci sono concorrenti di altissimo spessore, pertanto la soluzione migliore per il suo futuro è andarsene. In questi giorni si è parlato molto di un interesse del Milan, che starebbe cercando di intavolare una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Operazione non facile, considerando che il Real Madrid valuta Ceballos 45-50 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo o al limite a titolo temporaneo ma con l’obbligo di riscattare il cartellino. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.

🎙️CEBALLOS, sobre su FUTURO: “Cuando tienes jugadores como KROOS o MODRIC por delante, es MUY DIFÍCIL”. ¡A las 12 #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/gb7F9Cd8FP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 1 luglio 2019

🎙️CEBALLOS: “No quiero estar más tiempo en el banquillo porque creo que mi momento ha llegado”. ¡A las 12 #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/iSKOpBnAEc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 1 luglio 2019

🎙️CEBALLOS: “Tengo cuatro años de contrato en el Real Madrid y no contemplo salir. Mi objetivo es triunfar a corto plazo”. ¡A las 12 #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/VDmgLem3Ai — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 1 luglio 2019

