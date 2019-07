Calciomercato Milan: Torreira verso la permanenza all’Arsenal, una foto sembra confermarlo.

Lucas Torreira dovrebbe rimanere all’Arsenal. Salvo sorprese, il suo futuro sarà ancora a Londra. Arrivato un anno fa alla corte di Unai Emery, è diventato presto un titolare del centrocampo e ha confermato quanto di buono fatto in precedenza in Italia.

Infatti, prima di trasferirsi nei Gunners, l’uruguayano ha giocato in Serie A con la Sampdoria. A Genova è stato valorizzato da Marco Giampaolo, allenatore che adesso è approdato sulla panchina del Milan. Proprio l’arrivo del mister nato a Bellinzona in rossonero ha alimentato le voci inerenti un possibile arrivo a Milano di Torreira. Un rinforzo ideale per un centrocampo bisognoso di diversi innesti per migliorare.

Ma nonostante i rumors, sembra che il calciatore sia destinato a restare all’Arsenal. Il sudamericano è importante per Emery e comunque la valutazione del cartellino è sui 45-50 milioni di euro, ben più alta di quella trapelata nelle scorse settimane. Il Milan deve stare molto attento con gli investimenti, visto che c’è un bilancio da migliorare già da questa stagione.

E’ improbabile che vedremo Torreira vestire la maglia rossonera. Intanto oggi il giocatore sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto che lo ritrae con la nuova divisa dell’Arsenal, che dall’annata 2019/2020 veste Adidas dopo i cinque anni con Puma come sponsor tecnico. Un indizio social che potrebbe confermare la permanenza dell’ex talento della Sampdoria a Londra. Ovviamente si sa che il calciomercato è imprevedibile e può sempre succedere di tutto, siamo solamente a inizio luglio, però al momento la sensazione è che Torreira non si muoverà. Non a caso, nei giorni scorsi si era parlato pure di un possibile rinnovo del contratto.

