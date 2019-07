Franck Kessie in grande spolvero nella Coppa d’Africa 2019. Il centrocampista del Milan ha fornito tre assist nella vittoria per 4-1 della Costa d’Avorio contro la Namibia.

Questo successo permette alla nazionale ivoriana di superare la fase a gironi e di conquistare la qualificazione al prossimo turno della competizione. Kessie ha sfornato il primo assist-gol al 40′, quando Max Gradel è stato poi bravo a trafiggere il portiere avversario per l’1-0. Al 13′ del secondo tempo il raddoppio con conclusione dalla distanza di Serey Die deviato goffamente di testa da Nyambe. A 20 minuti dal termine della partita la Namibia accorcia le distanze con Kamatuka, ma Wilfried Zaha poi fa 3-1 grazie ad un nuovo assist del centrocampista del Milan. L’ex Atalanta successivamente serve anche Maxwel Cornet per il 4-1 definitivo.

Grande prestazione di Kessie, al centro di alcune voci di calciomercato che lo danno in partenza da Milanello. Valutazione sui 35-40 milioni di euro e club della Premier League interessati a lui. Al momento non risultano trattative avanzate e offerte, ma la situazione può smuoversi dopo la Coppa d’Africa. Il giocatore è concentrato sul dura il massimo con la maglia della Costa d’Avorio adesso. Poi valuterà il proprio futuro in base alle proposte che arriveranno.

Kessié inventa e la Costa d’Avorio vola agli ottavi di Coppa d’Africa 👏#AFCON2019 #DAZN pic.twitter.com/ZHPIPP9Etw — DAZN Italia (@DAZN_IT) 1 luglio 2019

Redazione MilanLive.it

